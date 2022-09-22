В четверг, 22 сентября, сборная Латвии по футболу потерпела домашнее поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.
Сборная Латвии по футболу потерпела первое поражение в этом году
В рамках пятого тура розыгрыша Лиги наций сборная Латвии на рижском стадионе "Сконто" принимала Молдову. К сожалению, подопечные Дайниса Казакевича на глазах у 6712 зрителей потерпели минимальное поражение со счётом 1:2.
Хозяева могли открыть счёт уже на 11-й минуте, но мяч после удара Кристерса Тоберса угодил в перекладину ворот сборной Молдовы. Счёт в матче на 26-й минуте открыл Иоан-Кэлин Ревенко, который головой отправил мяч в сетку ворот Павла Штейнбора. На 44-й минуте гости удвоили своё преимущество - автором гола стал Ион Николаеску, который также головой поразил цель.
На 55-й минуте хозяевам удалось сократить отставание в счёте. Атаку начал Роберт Савалниекс, который сделал передачу на Эдуарда Эмсиса, а тот исполнил прострел вдоль ворот, который замкнул Янис Икауниекс.
В оставшееся время сборная Латвии много атаковала и всячески пыталась отыграться, но подводила реализация и Дмитрий Челядник, отлично действовавший в воротах сборной Молдовы.
Таким образом, сборная Латвии потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Лиги наций. Кроме того, прервалась серия без поражений сборной Латвии, которая насчитывала 8 матчей подряд - это самая длинная беспроигрышная серия с момента обретения независимости в 1991 году.
После пяти из шести туров сборная Латвии имеет в своём активе 12 очков и возглавляет группу "D1", опережая Молдову на 2 очка. В заключительном матче группового турнира сборная Латвии 25 сентября на выезде сыграет против Андорры.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!