Сборная Латвии по футболу потерпела первое поражение в этом году

В рамках пятого тура розыгрыша Лиги наций сборная Латвии на рижском стадионе "Сконто" принимала Молдову. К сожалению, подопечные Дайниса Казакевича на глазах у 6712 зрителей потерпели минимальное поражение со счётом 1:2.

Хозяева могли открыть счёт уже на 11-й минуте, но мяч после удара Кристерса Тоберса угодил в перекладину ворот сборной Молдовы. Счёт в матче на 26-й минуте открыл Иоан-Кэлин Ревенко, который головой отправил мяч в сетку ворот Павла Штейнбора. На 44-й минуте гости удвоили своё преимущество - автором гола стал Ион Николаеску, который также головой поразил цель.

На 55-й минуте хозяевам удалось сократить отставание в счёте. Атаку начал Роберт Савалниекс, который сделал передачу на Эдуарда Эмсиса, а тот исполнил прострел вдоль ворот, который замкнул Янис Икауниекс.

В оставшееся время сборная Латвии много атаковала и всячески пыталась отыграться, но подводила реализация и Дмитрий Челядник, отлично действовавший в воротах сборной Молдовы.

Таким образом, сборная Латвии потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Лиги наций. Кроме того, прервалась серия без поражений сборной Латвии, которая насчитывала 8 матчей подряд - это самая длинная беспроигрышная серия с момента обретения независимости в 1991 году.

После пяти из шести туров сборная Латвии имеет в своём активе 12 очков и возглавляет группу "D1", опережая Молдову на 2 очка. В заключительном матче группового турнира сборная Латвии 25 сентября на выезде сыграет против Андорры.