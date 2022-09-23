Поможет ли Евросоюз бегущим от мобилизации россиянам

В Брюсселе понимают, что таким образом "россияне голосуют ногами против режима Путина и его действий", говорит Стано. Однако обеспечивать им бегство из страны готовы далеко не все входящие в Евросоюз государства. Латвия, Литва, Эстония, а также Чехия и Финляндия не намерены автоматически принимать россиян, спасающихся от мобилизации.

Призыва в армию недостаточно, чтобы получить убежище

Так, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что гуманитарные или другие визы россиянам, стремящимся избежать мобилизации, выдаваться не будут из соображений безопасности. "Мы не должны поддаваться на его (Путина) шантаж, а должны поддерживать Украину, насколько это возможно. Россия сегодня так же опасна для Европы и мира во всем мире, как нацистская Германия в прошлом столетии", - цитирует Ринкевичса Baltic News Service (BNS).

"Призыва в армию недостаточно", чтобы получить убежище в Литве, заявил ее министр обороны Арвидас Анусаускас. "Политическое убежище предоставляется тем, кто преследуется за свои убеждения" или по другим подобным причинам, сказал он агентству AP.

Глава МВД Эстонии Лаури Лаанемец назвал вторжение России в Украину "коллективной ответственностью российских граждан" и заявил, что прием тех, кто спасается бегством от военной службы, нарушает санкции ЕС против РФ. "Последний ход Путина в некотором роде усиливает санкции, потому что появилась надежда нарост недовольства среди населения", - цитирует его BNS.