В оккупированных районах Украины начинаются "референдумы" о вхождении в состав РФ

В непризнанных ЛНР и ДНР ставится вопрос о вхождении в состав России в качестве "субъекта Российской Федерации". На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей на "голосование" поставлен следующий вопрос: "Поддерживаете ли Вы выход области из состава Украины, провозглашение независимости области и присоединение ее к Российской Федерации?".

"Референдумы" завершатся во вторник, 27 сентября. В оккупированных регионах избиркомы будут приходить к местным жителям домой. Избирательные участки в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях заработают только в последний день "референдумов". На территории РФ также открылись участки для голосования беженцев.

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, не дожидаясь результатов "референдума", сказал, что "сегодня день, когда мы отдаем свои голоса за вхождение в состав РФ".

Тем временем сообщается о взрывах в оккупированном Мелитополе, где также проходит "референдум".

Галерея: В Луганске готовятся к "референдуму"

Россия вторглась в Украину в 2014 году, фактически оккупировав часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля этого года Россия снова вторглась в Украину и захватила новые территории.

"Референдумы" на оккупированных территориях проводятся незаконно, силовым путем и без возможности проверки истинности результатов.