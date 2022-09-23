Одно из предприятий израильской оборонной промышленности продает Украине через посредничество Польши оборудование для борьбы с закупленными Россией иранскими беспилотниками, сообщила израильская интернет-газета Zaman Israel (The Times of Israel).
Газета: Израиль поставляет в Украину ПВО против иранских беспилотников РФ
Израильское правительство решило закрыть глаза на эту сделку, хотя у Израиля есть запрет на продажу Украине "передовых оборонных технологий".
Как стало известно газете, израильская оборонная промышленность продает украинской армии системы перехвата и уничтожения беспилотников, используемых российской армией. Продажа осуществляется через Польшу в обход запрета на продажу такой техники в Украину.
Это оборудование может быть использовано для борьбы с закупленными Россией иранскими беспилотниками, которые украинской ПВО трудно обнаружить из-за их малых размеров и малой высоты полета.
В четверг, 22 сентября, ВВС Украины объявили об уничтожении четырех беспилотников-камикадзе Shahed-136, созданных Ираном. Они были сбиты около 20:00 в Николаевской области военнослужащими Одесской зенитно-ракетной бригады Главкомата ВВС Украины "Юг" с применением двух управляемых зенитных ракет.
Во вторник ВВС Украины сбили один беспилотник-камикадзе Shahed-136. Российские войска маркируют эти беспилотники иранского производства названием "Герань-2".
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