Идеальные компьютеры для образования - ASUS ExpertBook B1

"Компьютеры используются учащимися всех возрастов на занятиях по специальным интересам, и часто при создании микропрограмм для роботов компьютер необходимо перемещать, чтобы записать код в робота. Часто младшие школьники хотят быстрее опробовать созданную ими программу и, бывает, действуют поспешно. Это особенно касается портов USB и механизма крышки экрана. Для нас важно, чтобы эти элементы были очень высокого качества", - говорит Карлис Расис, учитель образования по интересам Даугавпилсской государственной гимназии, перечисляя требования на основании своего личного опыта. Новые компьютеры отвечают этим требованиям, поскольку они тонкие, легкие - всего 1,7 килограмма - и испытаны в тех же условиях, что и устройства, сертифицированные по военному стандарту США MIL-STD-810H. К ним относятся экстремальная жара, лютый холод, бури в пустыне и падения. Именно соотношение производительности и долговечности продукта с доступной ценой К. Расис считает одним из главных достоинств ASUS ExpertBook B1.