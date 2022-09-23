В цифровую эпоху одним из краеугольных камней современного образования является правильное техническое оснащение - мощный, легкий и достаточно надежный компьютер, быстрое подключение к Интернету и всегда доступная техническая поддержка. Имея все это под рукой, вы можете сосредоточиться и направить свои мысли на процесс обучения.
Идеальные компьютеры для образования - ASUS ExpertBook B1
Именно такой сценарий сейчас переживают ученики Даугавпилсской государственной гимназии, которые недавно получили новые компьютеры ASUS ExpertBook B1 для использования на различных занятиях по интересам, включая робототехнику.
Закупка компьютеров для латгальских школ была централизованной. После оценки параметров, определенных при закупке, таких как размер экрана, производительность процессора, объем памяти, время автономной работы, вес и т. д., наиболее подходящей моделью по характеристикам и цене оказалась ASUS ExpertBook B1.
"Компьютеры используются учащимися всех возрастов на занятиях по специальным интересам, и часто при создании микропрограмм для роботов компьютер необходимо перемещать, чтобы записать код в робота. Часто младшие школьники хотят быстрее опробовать созданную ими программу и, бывает, действуют поспешно. Это особенно касается портов USB и механизма крышки экрана. Для нас важно, чтобы эти элементы были очень высокого качества", - говорит Карлис Расис, учитель образования по интересам Даугавпилсской государственной гимназии, перечисляя требования на основании своего личного опыта. Новые компьютеры отвечают этим требованиям, поскольку они тонкие, легкие - всего 1,7 килограмма - и испытаны в тех же условиях, что и устройства, сертифицированные по военному стандарту США MIL-STD-810H. К ним относятся экстремальная жара, лютый холод, бури в пустыне и падения. Именно соотношение производительности и долговечности продукта с доступной ценой К. Расис считает одним из главных достоинств ASUS ExpertBook B1.
"Начав использовать ASUS ExpertBook B1, мы сразу оценили его вес. Компьютер очень легкий и компактный. В течение первых нескольких минут использования мы были удивлены тем, насколько тихо работают кнопки клавиатуры, которые часто отвлекают внимание, когда в одном классе находятся несколько учеников. Компьютер обладает высокой производительностью, а программные коды Arduino и Lego EV3 Classroom компилируются и записываются на роботов в мгновение ока. Встроенная цифровая клавиатура на сенсорной панели удобна", - перечисляет плюсы педагог по интересам Даугавпилсской государственной гимназии. ExpertBook B1 также оснащен модемом с поддержкой технологии WiFi 6, которая позволяет передавать данные на скорости до 2,4 гигабита в секунду. Это позволяет передавать даже очень большие файлы за считаные секунды, а также обеспечивать высококачественное онлайн-общение - как видеоконференции, так и удаленную совместную работу в различных приложениях.
Компактный компьютер имеет все необходимые порты, что нехарактерно для компьютеров тонкого класса. По обе стороны расположены разъемы HDMI, USB-C и три USB-A, а также порты VGA, Ethernet, 3,5 мм для наушников и кардридер microSD. Если вам нужно подключить компьютер к большему монитору, это легко сделать, так как шарнир на 180 градусов позволяет разместить 15,6-дюймовый дисплей в крышке параллельно столу, чтобы он не загораживал обзор монитора.
Поскольку преподавание ведется практически непрерывно и интенсивно, важно, чтобы компьютеры в школу поступали быстро и всегда были в рабочем состоянии. Особенно в наше время, когда глобальные проблемы с цепочкой поставок, как правило, задерживают комплектацию оборудования. Вот тут-то на помощь приходит программа бизнес-партнерства ASUS.
"О программе бизнес-партнерства ASUS мы можем сказать только самые хорошие слова. Компьютеры были доставлены в течение дня после подписания контракта. Поставщик позвонил в школу и спросил, в какое время нам удобнее всего забрать товар. В целом и ученики, и учителя довольны новыми компьютерами, и мы определенно можем рекомендовать сотрудничество с ASUS", - говорит К. Расис.
Компания ASUS не только создала большой запас компьютеров на своих складах в странах Балтии, что обеспечивает быструю доставку, но и предоставляет предпродажное и послепродажное обслуживание. Кроме того, клиенты могут связаться со специалистами ASUS через социальные сети. Программа бизнес-партнерства ASUS предлагает клиентам на выбор два вида гарантийного обслуживания - клиент может сам доставить устройство в ремонт либо технический специалист может приехать в офис и привести устройство в порядок.
Кроме того, клиентам бизнес-серии доступно мобильное приложение MyASUS с персональной учетной записью, где в одном месте содержится вся необходимая информация, а также имеется возможность продлить срок гарантии.