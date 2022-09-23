Мужчин с российскими паспортами проверяют в аэропорту Минска

К проверкам привлечена милиция Беларуси. Из-за объявленной в РФ мобилизации многие граждане России пытаются покинуть страну, и одно из направлений - Беларусь.

Белорусские силовики преследуют российских граждан, пытающихся избежать мобилизации. Уже в среду, 21 сентября, когда была объявлена ​​мобилизация, поступило распоряжение о выявлении граждан России, прибывших в Беларусь.

"Пока дано устное распоряжение следить за краткосрочной арендой квартир, фиксировать во дворах новые автомобили с российскими номерами", - сообщил изданию оперативник.

После объявления мобилизации в России на границе с Грузией, Казахстаном и Монголией образовались длинные очереди из машин.

Галерея: Очереди на границе России с соседними странами