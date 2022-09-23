"Сборы от-ме-ни-ли". Как мобилизация в России перестала быть частичной за два дня

"У сборов есть четкие сроки, на это время человеку присваивают статус военнослужащего, после окончания сборов этот статус для него прекращается", - сказал Би-би-си директор правозащитной организации "Гражданин.Армия.Право" (внесена в реестр "иноагентов") Сергей Кривенко. Правовых решений для того, чтобы оставить человека служить в статусе военнослужащего или призвать его на службу прямо в месте сборов по мобилизации - нет, считает он. "В условиях правовой неопределенности ведения мобилизации такое не исключено, - подтверждает он. - Но по закону такого человека должны вернуть домой, и если его мобилизуют на месте сборов, у него есть все основания пожаловаться в военную прокуратуру".

"Снова пришлось убегать"

После того как Владимир Путин объявил о мобилизации в России, уезжающих из страны мужчин начали допрашивать на границе о том, состоят ли они на военном учете и когда планируют вернуться обратно. Решивших покинуть страну оказалось немало - на погранпунктах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались километровые очереди. Андрей С. рассказал Би-би-си как в ночь с 21 на 22 сентября переходил российско-казахскую границу:

Отсевы на границе начались в тот момент, когда мы стояли в очереди. За два часа до этого, как мы ехали к границе, все было просто и быстро, а тут [на пограничном пункте] начали останавливать. Границу мы пересекали в Бугристом - это трасса из Челябинска в Костанай. Мы ехали на маршрутном автобусе и очередь на границе была машин 100. За небольшим исключением это все были молодые парни. Некоторые с девушками и женами. Когда мы увидели эту очередь, поняли, что стоять придется несколько часов, а за это время можно выпустить несколько указов. Так что мы взяли чемоданы и пошли пересекать границу пешком. На пересечение российской границы уходит где-то час - полтора. Пограничники спрашивают, когда купили билеты, какая военная специализация, слышали ли про мобилизацию. Каждого мурыжат по 7-10 минут, а некоторых парней забирают на дополнительный допрос, но военный билет при этом ни у кого не спрашивают.