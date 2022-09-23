В Видземской больнице вводится карантин

Посещение родственниками пациентов будет разрешено только с разрешения лечащего врача, если состояние здоровья пациента оценивается как очень тяжелое. Посетить пациента может лишь одно лицо за один визит, пребывание у пациента ограничено 15 минутами, при этом посетителю обязательно использовать респиратор FFP2, FFP3 или хирургическую маску для лица.

Родственникам рекомендуется общаться с больными дистанционно с помощью мобильных телефонов. Средства первой необходимости - очки, средства личной гигиены, прописанные врачом лекарства, мобильный телефон с зарядным устройством, продукты питания и напитки в закрытой упаковке можно оставить для передачи больному в гардеробе регистратуры поликлиники, в рабочие дни с 7:30 до 18:00, в остальное время - в пункте неотложной медицинской помощи и приемном отделении с указанием имени и фамилии пациента и отделения, в котором он находится на лечении.

В настоящее время в Видземской больнице проходят лечение 26 пациентов с Covid-19, у половины из них это основной диагноз, сообщила Брила.