Страны ЕС рассматривают новые санкции против России

Латвия, Литва, Эстония, Польша и Ирландия призвали к полному запрету импорта природного газа из России, говорится в документе, поступившем в распоряжение информационного агентства DPA.

По данным Еврокомиссии, доля российского трубопроводного газа в общем импорте блока упала с 40% до 9% с начала войны в Украине.

Латвия, Литва, Эстония, Польша и Ирландия предложили также запрет на сотрудничество с Россией в области атомной энергетики, запрет на ввоз российских алмазов, запрет на продажу недвижимости российским гражданам и компаниям, а также исключение "Газпромбанка" и еще трех российских банков из платежной системы SWIFT.

Предложение ЕС может также включать потолок цен на импорт нефти из России. Эту идею поддержали страны G7.

После решения России начать частичную мобилизацию страны ЕС решили применить новые санкции в отношении России как можно скорее, заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Новые санкции должны быть одобрены всеми 27 странами ЕС. Венгрия, вероятно, будет сопротивляться санкциям в отношении своего энергетического сектора из-за своей сильной зависимости от российского газа. Франция же закупает уран для своих атомных электростанций у российской компании "Росатом".