Полиция ищет пропавшую несовершеннолетнюю Алесию Смирнову

20 сентября этого года около 7:30 утра она вышла из своего места жительства в Риге, на улице Иерикю, в Рижскую среднюю школу имени Аркадия и с тех пор не возвращалась. В последний раз она была в образовательном учреждении 20 сентября.

Госполиция сообщает, что Смирнова может находиться рядом с торговым центром Origo или в Вецмилгрависе.

Девушка была одета в черные джинсы, черную футболку с белой надписью, белую куртку, а на ногах у нее были белые кроссовки Nike.

Госполиция призывает посмотреть на фото девушки и отозваться тех, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.