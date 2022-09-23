Государственная полиция разыскивает пропавшую Алесию Смирнову, 2008 года рождения, сообщила порталу TVNET представитель Государственной полиции Лина Багдоне.
Полиция ищет пропавшую несовершеннолетнюю Алесию Смирнову
Полиция ищет пропавшую несовершеннолетнюю Алесию Смирнову
20 сентября этого года около 7:30 утра она вышла из своего места жительства в Риге, на улице Иерикю, в Рижскую среднюю школу имени Аркадия и с тех пор не возвращалась. В последний раз она была в образовательном учреждении 20 сентября.
Госполиция сообщает, что Смирнова может находиться рядом с торговым центром Origo или в Вецмилгрависе.
Девушка была одета в черные джинсы, черную футболку с белой надписью, белую куртку, а на ногах у нее были белые кроссовки Nike.
Госполиция призывает посмотреть на фото девушки и отозваться тех, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.
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