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Из-за аварии на Южном мосту, в Даугаву попало топливо

rus.tvnet.lv/LETA
Из-за аварии на Южном мосту, в Даугаву попало топливо
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Южный мост
Южный мост Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу после дорожно-транспортного происшествия на Южном мосту в Риге в Даугаву попало топливо, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

На Южном мосту произошло столкновение между автомобилем и дорожно-ремонтной машиной. Вызов на место происшествия VUGD получила в 16:51.

В результате столкновения произошла утечка топлива, часть которого попала в реку.

Используя абсорбент и песок, пожарные и работники предприятия Rīgas tilti очистили проезжую часть. На Даугаве было установлено 60 метров абсорбирующих заграждений и 225 метров удерживающих заграждений, чтобы ограничить дальнейший разлив топлива вниз по реке.

Информация об утечке передана в Государственную службу окружающей среды, которая проведет дальнейшее обследование территории.

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