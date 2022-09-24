В пятницу после дорожно-транспортного происшествия на Южном мосту в Риге в Даугаву попало топливо, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Из-за аварии на Южном мосту, в Даугаву попало топливо
Из-за аварии на Южном мосту, в Даугаву попало топливо
На Южном мосту произошло столкновение между автомобилем и дорожно-ремонтной машиной. Вызов на место происшествия VUGD получила в 16:51.
В результате столкновения произошла утечка топлива, часть которого попала в реку.
Используя абсорбент и песок, пожарные и работники предприятия Rīgas tilti очистили проезжую часть. На Даугаве было установлено 60 метров абсорбирующих заграждений и 225 метров удерживающих заграждений, чтобы ограничить дальнейший разлив топлива вниз по реке.
Информация об утечке передана в Государственную службу окружающей среды, которая проведет дальнейшее обследование территории.
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