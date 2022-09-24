Из-за аварии на Южном мосту, в Даугаву попало топливо

На Южном мосту произошло столкновение между автомобилем и дорожно-ремонтной машиной. Вызов на место происшествия VUGD получила в 16:51.

В результате столкновения произошла утечка топлива, часть которого попала в реку.

Используя абсорбент и песок, пожарные и работники предприятия Rīgas tilti очистили проезжую часть. На Даугаве было установлено 60 метров абсорбирующих заграждений и 225 метров удерживающих заграждений, чтобы ограничить дальнейший разлив топлива вниз по реке.

Информация об утечке передана в Государственную службу окружающей среды, которая проведет дальнейшее обследование территории.