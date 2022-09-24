США угрожают России тяжелыми санкциями в случае аннексии украинских территорий

"Мы готовы к России дополнительно применить быстрые и тяжелые экономические последствия вместе с нашими союзниками и партнерами, ответив на эти действия, если они пройдут дальше по пути аннексии", - сказала представитель Белого дома.

"Мы продолжаем строго стоять с народом Украины и обеспечивать ему помощь в исторических объемах, чтобы помочь им защитить свою территорию, чтобы помочь им защищать свою свободу", - подчеркнула Жан-Пьер.

Она напомнила, что США и другие страны G7 пришли к совместному сообщению о том, что никогда не признают претензий России к суверенной территории Украины, а также не признают результаты псевдореферендумов.

Президент США Джо Байден, выступая на этой неделе в Генеральной Ассамблее ООН, назвал псевдореферендумы открытым нарушением международного права, а также принципа суверенитета и территориальной целостности, сказала Жанпьер.

"То, что мы видим в России, особенно в отношении протестов и того, как русские бегут из своего государства, означает, что эта война в народе не популярна", - отметила Жан-Пьер.

Нынешние действия президента России Владимира Путина являются проявлением слабости, а не сильного режима, и реакция людей подтверждает это, подчеркнула представитель Белого дома.