NYT: Путин потребовал от командования не уходить из Херсона

По информации газеты The New York Times, президент РФ Владимир Путин в последние недели более активно занялся непосредственным стратегическим планированием в войне против Украины и среди прочего отклонил просьбы военных командиров о разрешении отступить из Херсона. Они предлагали оставить город и организованно отступить за Днепр, чтобы сохранить личный состав и военную технику, пишет издание в пятницу, 23 сентября, со ссылкой на представителей американской администрации.

"Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц. Херсон был первым крупным городом, захваченным россиянами во время первоначального вторжения и остается единственным областным центром, находящимся под контролем Москвы. Его возвращение стало бы большим достижением для президента Украины Владимира Зеленского", - отмечает газета.

Решение Путина привело к снижению морального духа россиян