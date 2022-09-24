Максим Галкин показал, как гуляет в Карловых Варах

"Гуляю по Карловым Варам. Такая красота. С погодой повезло, и вечером концерт", - сказал на видео в сторис Максим Галкин.

Он также анонсировал концерт, который состоится в ноябре на Кипре.

Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Накануне артист выступил в Праге.

Ранее Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранных агентов". Минюст РФ утверждает, что Галкин ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника - Украины. Позже артист записал видеообращение, в котором опроверг обвинение в получении финансирования со стороны Украины.

После этого его супруга Алла Пугачева сделала заявление.

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России", - написала она.

Примадонна также отметила, что ее муж Максим Галкин желает Родине "процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".