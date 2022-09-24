Уходящий день порадовал нас хорошей погодой и важными новостями. RUS TVNET расскажет о самом главном, что произошло в субботу, 24 сентября.
ГЛАВНОЕ ЗА 24 СЕНТЯБРЯ ⟩ Митинг протеста в Риге, Болдерая в цветах российского флага и разговор с Верпаковским
Новости Латвии:
В субботу, 24 сентября, в Риге прошел пикет "Русский голос против аннексии и геноцида". Протестующие собрались возле посольства России в Риге.
Как сообщают очевидцы, знак "Болдерая" в Риге был покрашен вандалами в цвета российского флага.
Шесть партий в следующем созыве парламента могут оказаться достаточно спокойно, а шести другим партиям еще предстоит побороться за преодоление 5-процентного барьера на выборах в Сейм, свидетельствуют данные последнего опроса.
Работники социальной службы попросили Рижскую муниципальную полицию обследовать семью четырех детей в Иманте. Родители агрессивны и употребляют алкоголь. Подозрения подтвердились и все четверо детей, на телах которых были видны следы физического насилия, оказались в кризисном центре.
На данный момент два гражданина России запросили убежища в Латвии в связи с объявленной в стране мобилизацией, сообщил в заявлении для прессы министр внутренних дел Кристап Эклонс, подчеркнув, что мобилизация в России как таковая не является основанием для предоставления убежища.
В субботу и воскресенье, 24 и 25 сентября, в Риге в честь празднования дня Микелиса, который посвящен урожаю, пройдут ярмарки и творческие мастерские.
22 сентября скончалась Айя Дулевска-Цалите, бывшая глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге снизились, а в Вильнюсе и Таллине сохранились на уровне предыдущей недели
За рубежом:
Среди скромных дач, расположенных в местечке Лохусалу, в глаза бросается большой серый дом, который, по данным крепостной книги, принадлежит матери руководителя администрации президента России Антона Вайно. Высокопоставленный путинский чиновник внесен в санкционный список ЕС. Как Вайно получил этот дом в собственность, является ли его мать формальной собственницей и будут ли на эту недвижимость наложены санкции?
Министерство обороны Украины в Twitter опубликовало фотографии, в которых показан один из защитников "Азовстали" до и после попадания в плен.
По данным The New York Times, в последние недели Путин лично принимает стратегические решения в войне против Украины и, в частности, отклонил просьбу генералов отступить из Херсона.
Президент России Владимир Путин настоял на том, чтобы в рамках обмена пленников России и Украины был освобожден один конкретный человек, на пресс-брифинге в пятницу сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
США вместе с союзниками и партнерами готовы установить для России тяжелые и быстрые санкции, если будет продолжен сценарий аннексии оккупированных территорий Украины, в пятницу на пресс-брифинге предупредила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В субботу, 24 сентября, в российских городах проходят акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян. Участников акций задерживают, сообщает "Медуза".
Чеченское движение "Адат" сообщает, что после объявления мобилизации в РФ его правозащитники получили уже много заявлений о похищениях мужчин в Чечне и угрозах отправить их в Украину.
Михаил Мизинцев, которого в украинских СМИ называют "мариупольским палачом", назначен заместителем министра обороны России.
Интересное чтиво:
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