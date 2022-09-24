ГЛАВНОЕ ЗА 24 СЕНТЯБРЯ ⟩ Митинг протеста в Риге, Болдерая в цветах российского флага и разговор с Верпаковским

В субботу, 24 сентября, в российских городах проходят акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян. Участников акций задерживают, сообщает "Медуза".

Чеченское движение "Адат" сообщает, что после объявления мобилизации в РФ его правозащитники получили уже много заявлений о похищениях мужчин в Чечне и угрозах отправить их в Украину.

Михаил Мизинцев, которого в украинских СМИ называют "мариупольским палачом", назначен заместителем министра обороны России.

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РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. Позади уже два матча в Лиге конференций, а это значит - самое время поговорить с Марисом Верпаковским, генеральным директором РФШ и живой легендой латвийского футбола.

Концерт скандального рэпера Моргенштерна был заявлен в эстонской столице 23 сентября, он прошел в таллиннском ночном клубе MJClub. За день до выступления артист поделился с подписчиками видео, в котором сообщил, что улетает в Таллинн, а после, матерясь, показал видео из клуба, где ему предстоит выступить.

Бывшая супруга российского актера Максима Матвеева, актриса из Латвии Яна Сексте не скрывает, что всегда делала ставку не на внешность, а на талант и обаяние. В детстве актриса и вовсе подвергалась травле.

Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин в Instagram-сторис продолжает показывать будни своих гастролей. Сейчас артист находится с концертами в Европе.

37-летняя экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова трогательно поздравила дочь Викторию с 18-летием.