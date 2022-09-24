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В России проходят акции протеста против мобилизации

Задержаны 684 человека
rus.tvnet.lv
В России проходят акции протеста против мобилизации
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Протесты против мобилизации
Протесты против мобилизации Фото: AP/Scanpix

В субботу, 24 сентября, в российских городах проходят акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян. Участников акций задерживают, сообщает "Медуза".

По последней информации, во время акций протеста было задержано 684 человека. Большинство задержанных – в Москве (346), Санкт-Петербурге (более 100) и в Новосибирске (около 70), сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Как сообщает "Радио Свобода", акции протеста прошли в 11 городах, в том числе в Хабаровске, Иркутске, Чите и Улан-Удэ.

В Новосибирске одному из задержанных повредили плечо.

В Москве на Чистых прудах, где проходит акция протеста против мобилизации, начались задержания. Издание SOTA передает, что в Москве среди задержанных оказалась несовершеннолетняя. 

Девушка с протезом и на инвалидной коляске вышла на акцию против мобилизации в Москве с плакатом: "Хочешь как я?"

В Томске задержали около 10 протестующих.

Сообщается также о задержаниях на акциях в других городах, в частности - в Санкт-Петербурге и Владимире.

В Петербурге протестующие вышли на Невский проспект и скандируют: "Путина в окопы". Полиция начала задержания, в автозаках есть несовершеннолетние, пишет "Бумага". 

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