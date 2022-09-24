В России проходят акции протеста против мобилизации

По последней информации, во время акций протеста было задержано 684 человека. Большинство задержанных – в Москве (346), Санкт-Петербурге (более 100) и в Новосибирске (около 70), сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Как сообщает "Радио Свобода", акции протеста прошли в 11 городах, в том числе в Хабаровске, Иркутске, Чите и Улан-Удэ.

Fight breaks out in the city of Omsk among men who’ve been drafted and local police forcing them onto buses. Draftees called on the police to come die with them in the trenches.



📹 Omsk Civil Association pic.twitter.com/bms9YeYlMo — Jake Cordell (@JakeCordell) September 24, 2022

В Новосибирске одному из задержанных повредили плечо.

В Москве на Чистых прудах, где проходит акция протеста против мобилизации, начались задержания. Издание SOTA передает, что в Москве среди задержанных оказалась несовершеннолетняя.

Девушка с протезом и на инвалидной коляске вышла на акцию против мобилизации в Москве с плакатом: "Хочешь как я?"

В Томске задержали около 10 протестующих.

Сообщается также о задержаниях на акциях в других городах, в частности - в Санкт-Петербурге и Владимире.

В Петербурге протестующие вышли на Невский проспект и скандируют: "Путина в окопы". Полиция начала задержания, в автозаках есть несовершеннолетние, пишет "Бумага".