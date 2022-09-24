Михаил Мизинцев, которого в украинских СМИ называют "мариупольским палачом", назначен заместителем министра обороны России.
"Мясник Мариуполя" Мизинцев назначен заместителем министра обороны России
Новый заместитель министра в свое время руководил операциями российской армии в Сирии.
Украинские военные утверждали, что Мизинцев руководил осадой Мариуполя, в результате чего за ним закрепилось прозвище "мясник Мариуполя". С другой стороны некоторые эксперты выражали сомнение в том, что именно Мизинцев несет ответственность за разрушение украинского города, пишет "Медуза".
31 марта Мизинцев был включен в британский санкционный список.
Занимавший эту должность генерал армии Дмитрий Булгаков переходит "на другую работу", уточнили в министерстве.
Булгаков занимал должность заместителя министра с 2008 года. В министерстве не уточняют, какую должность он теперь будет занимать.
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