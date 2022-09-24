Левитс созвал Совет по национальной безопасности. Обсуждали военную угрозу

Президент Латвии Эгил Левитс, вернувшись из рабочего визита в ООН в Нью-Йорке, в субботу, 24 сентября, созвал заседание Совета по национальной безопасности.

На совещании особое внимание было уделено вопросам военной угрозы и безопасности государственной границы, в том числе с учетом ситуации после объявленной в России мобилизации.

Все задействованные учреждения и службы представили свой анализ сложившейся ситуации.

Valsts prezidenta Egila Levita (@valstsgriba ) sasauktā Nacionālās drošības padome šodien izskata robežas drošības jautājumus. https://t.co/SWmA8WrCIK — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) September 24, 2022

Как сообщалось, на данный момент два гражданина России запросили убежища в Латвии в связи с объявленной в стране мобилизацией, сообщил в заявлении для прессы министр внутренних дел Кристап Эклонс, подчеркнув, что мобилизация в России как таковая не является основанием для предоставления убежища.

В настоящее время ситуация на латвийско-российской границе оценивается как спокойная и стабильная.

Государственная пограничная служба усилила контроль, в том числе тщательно проверяет всех лиц. Количество пересекающих границу продолжает снижаться. С 19 сентября в пересечении границы отказано 23 гражданам России.

В связи с объявленной в России частичной мобилизацией прошли акции протеста.