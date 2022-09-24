ФОТО ⟩ Тренировка сборной Латвии по футболу перед матчем с Андоррой

После пяти из шести туров сборная Латвии имеет в своём активе 12 очков и возглавляет группу "D1", опережая Молдову на 2 очка. В заключительном матче группового турнира сборная Латвии 25 сентября на выезде сыграет против Андорры. Начало игры в 16:00 по латвийскому времени.