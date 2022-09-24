В субботу, 24 сентября, сборная Латвии по футболу провела в Андорре тренировку перед последним матчем в рамках группового турнира Лиги наций.
ФОТО ⟩ Тренировка сборной Латвии по футболу перед матчем с Андоррой
Тренировка сборной Латвии по футболу перед матчем с Андоррой
После пяти из шести туров сборная Латвии имеет в своём активе 12 очков и возглавляет группу "D1", опережая Молдову на 2 очка. В заключительном матче группового турнира сборная Латвии 25 сентября на выезде сыграет против Андорры. Начало игры в 16:00 по латвийскому времени.
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