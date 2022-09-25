Журналисты Би-би-си выяснили, что западным оружием в даркнете "торгуют" фальшивые украинцы

Разговор с трейдером Би-би-си попросила проанализировать лингвиста.

"За этими сообщениями стоит русскоязычный человек", - утверждает Дарья Левицкая, синхронный переводчик с украинского языка на русский и польский.

По ее словам, можно достаточно уверенно утверждать, что сообщения, отправленные на украинском языке, были переведены при помощи онлайн-переводчика - причем не с польского языка, а с русского.

"Его украинский язык изобилует русизмами, а вот "полонизмов" нет. Например, он использует выражение "не заговаривай зубы". В русском языке это общеупотребительная фраза, а вот в польском у нее эквивалента нет", - говорит Левицкая.

Более того, в оригинальном русском тексте "продавец" явно допустил несколько опечаток, из-за чего автоматический переводчик не разобрал слова и оставил их без перевода, в искаженном русском написании.

Чат с "продавцом" Фото: BBC

Позже удалось связаться и со вторым "продавцом", который в переписке также допускал грубые ошибки, очевидно автоматически переводя сообщения на украинский уже перед отправкой.

Отзывы, оставленные "покупателями", написаны в основном по-польски, но тоже изобилуют ошибками, характерными для электронного перевода.

"Люди так не разговаривают", - уверена Левицкая.

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