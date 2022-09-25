Остапенко проиграла в финале сеульского турнира WTA 250

Остапенко (WTA, 19-е место), посеянная на турнире под первым номером, признала превосходство нейтральной спортсменки Екатерины Александровой (WTA, 24-е место) 6-7 (4:7), 0-6.

За выход в финал латвийская теннисистка заработала 180 рейтинговых очков WTA.

Следующей остановкой для Остапенко станет турнир WTA 250 в Таллинне, где она сыграет свой матч первого круга, возможно, только в среду, 28 сентября.

Ранее Остапенко встречалась с Александровой шесть раз, причем латвийская теннисистка выиграла только две встречи.

Первый матч между ними Остапенко выиграла еще в 2015 году в четвертьфинале турнира и предпоследний матч, который состоялся в полуфинале турнира в Линце 2019 года в Австрии. В этом году в первом круге мадридского турнира серии WTA 1000 Александрова победила в трех сетах. В 2018 году именно Александрова помешала Остапенко защитить титул чемпионки Сеула, остановив латвийскую спортсменку во втором круге.

Это был первый турнир для латвийской теннисистки после Открытого чемпионата США, где она выбыла в первом круге в одиночном разряде.

В самый успешный отрезок сезона Остапенко выиграла девять матчей подряд и стала чемпионкой дубайского турнира серии WTA 500. В этом году латвийской теннисистке предстоит финал в июне на турнире на траве в Великобритании.

В этом сезоне Остапенко выиграла 29 из 45 матчей, тогда как ее соперница выиграла 32 матча в 48 матчах.