Первая ракетка латвийского женского тенниса Алена Остапенко проиграла в финале турнира WTA 250 в воскресенье, 25 сентября, в столице Южной Кореи Сеуле.
Остапенко проиграла в финале сеульского турнира WTA 250
Остапенко (WTA, 19-е место), посеянная на турнире под первым номером, признала превосходство нейтральной спортсменки Екатерины Александровой (WTA, 24-е место) 6-7 (4:7), 0-6.
За выход в финал латвийская теннисистка заработала 180 рейтинговых очков WTA.
Следующей остановкой для Остапенко станет турнир WTA 250 в Таллинне, где она сыграет свой матч первого круга, возможно, только в среду, 28 сентября.
Ранее Остапенко встречалась с Александровой шесть раз, причем латвийская теннисистка выиграла только две встречи.
Первый матч между ними Остапенко выиграла еще в 2015 году в четвертьфинале турнира и предпоследний матч, который состоялся в полуфинале турнира в Линце 2019 года в Австрии. В этом году в первом круге мадридского турнира серии WTA 1000 Александрова победила в трех сетах. В 2018 году именно Александрова помешала Остапенко защитить титул чемпионки Сеула, остановив латвийскую спортсменку во втором круге.
Это был первый турнир для латвийской теннисистки после Открытого чемпионата США, где она выбыла в первом круге в одиночном разряде.
В самый успешный отрезок сезона Остапенко выиграла девять матчей подряд и стала чемпионкой дубайского турнира серии WTA 500. В этом году латвийской теннисистке предстоит финал в июне на турнире на траве в Великобритании.
В этом сезоне Остапенко выиграла 29 из 45 матчей, тогда как ее соперница выиграла 32 матча в 48 матчах.
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