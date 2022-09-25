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СМИ: Северная Корея запустила баллистическую ракету

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СМИ: Северная Корея запустила баллистическую ракету
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын
Северокорейский лидер Ким Чен Ын Фото: KCNA / via REUTERS

В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в восточном направлении, заявили представители южнокорейской армии, сообщает информационное агентство AP.

По данным СМИ, ракета пролетела около 600 километров, а ее максимальная высота составила около 60 километров. Баллистическая ракета упала в море.

По сообщениям, в июле северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна "готова мобилизовать" свой ядерный потенциал в любой войне против США и Южной Кореи. Он повторил, что Пхеньян никогда не откажется от ядерного оружия, необходимого ему для противостояния с Америкой.

В этом году Северная Корея провела рекордное количество испытаний оружия и приняла закон, позволяющий ей наносить упреждающий ядерный удар.

Северная Корея также заявила, что не поставляет оружие России, и обвинила Вашингтон в распространении слухов.

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