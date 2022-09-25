Сборная Латвии выиграла группу в Лиге наций

В рамках шестого тура розыгрыша Лиги наций сборная Латвии на выезде сыграла вничью с Андоррой - 1:1.

Первый тайм не принёс забитых мячей, да и опасные моменты у ворот обеих команд можно было посчитать на пальцах одной руки. Гораздо активнее были болельщики сборной Латвии, которых на трибунах было чуть ли не в три раза больше, чем местных.

Первый опасный момент возник у ворот Павла Штейнбора, после того как Эдуард Эмсис завозился с мячом вблизи собственной штрафной и потерял мяч. Марк Ребес обокрал защитника сборной Латвии, но завершить атаку не сумел.

Подопечные Дайниса Казакевича в первом тайме ответили ударом головой в исполнении Яниса Икауниекса, который без труда зафиксировал голкипер сборной Андорры. Мог отличиться и Владислав Гутковскис, но нападающий чуть-чуть не попал в створ.

В целом сборная Латвии в первом тайме играла активнее, но допускала много ошибок как в обороне, так и в атаке. Казалось, что игрокам не хватает сыгранности и присутствует нервозность.