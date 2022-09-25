В воскресенье, 25 сентября, сборная Латвии по футболу на выезде сыграла вничью с Андоррой в рамках последнего матча группового этапа Лиги наций и завоевала путёвку в лигу "С".
Сборная Латвии выиграла группу в Лиге наций
В рамках шестого тура розыгрыша Лиги наций сборная Латвии на выезде сыграла вничью с Андоррой - 1:1.
Первый тайм не принёс забитых мячей, да и опасные моменты у ворот обеих команд можно было посчитать на пальцах одной руки. Гораздо активнее были болельщики сборной Латвии, которых на трибунах было чуть ли не в три раза больше, чем местных.
Первый опасный момент возник у ворот Павла Штейнбора, после того как Эдуард Эмсис завозился с мячом вблизи собственной штрафной и потерял мяч. Марк Ребес обокрал защитника сборной Латвии, но завершить атаку не сумел.
Подопечные Дайниса Казакевича в первом тайме ответили ударом головой в исполнении Яниса Икауниекса, который без труда зафиксировал голкипер сборной Андорры. Мог отличиться и Владислав Гутковскис, но нападающий чуть-чуть не попал в створ.
В целом сборная Латвии в первом тайме играла активнее, но допускала много ошибок как в обороне, так и в атаке. Казалось, что игрокам не хватает сыгранности и присутствует нервозность.
На 50-й минуте чудовищную ошибку у собственных ворот допустили андоррцы. Раймонд Кроллис обокрал защитника, отдал передачу на Владислава Гутковскиса, который в упор расстрелял ворота Икера Альвареса. Для нападающего польского "Ракува" этот гол стал 5-м в футболке национальной сборной.
Вскоре после этого в составе сборной Андорры на поле появился Альберт Росас, который на протяжении всего второго тайма трепал нервы защитникам сборной Латвии и вратарю Павлу Штейнбору. 20-летний нападающий "Андорры" как минимум трижды мог сравнять счёт - сначала он обокрал Савалниекса и пробил в упор, но выручил Штейнбор. Еще несколько минут спустя Росас пробил издали в дальний угол Штенйбора, но чуть-чуть не попал.
На 88-й минуте Росас всё-таки добился своего и сравнял счёт. Элвис Стуглис отдал передачу назад Штейнбору, который завозился с мячом. Росас его обокрал и поразил пустые ворота.
В оставшееся время сборная Латвии никуда не спешила, ведь этот счёт их устраивал для того, чтобы завоевать путёвку в лигу "С" следующего розыгрыша Лиги наций.
В параллельном матче Молдова обыграла Лихтенштейн со счётом 2:0, забив оба мяча в компенсированное время. Таким образом, после шести туров сборные Латвии и Молдовы набрали одинаковое количество очков (13), но за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей подопечные Казакевича заняли первое место в группе.
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