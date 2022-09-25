Видео ⟩ В селе Дагестана протестующие против мобилизации заблокировали шоссе

Протестная акция проходит в селе Эндирей в Хасавюртовском районе, население которого по национальности является кумыками. На этой неделе в этой деревне мобилизованы 110 мужчин, в том числе те, кто недавно вернулся со службы.

Чтобы разогнать протестующих, полицейские стреляли в воздух, но люди не разошлись.

Уже сообщалось, что в четверг протестующие против мобилизации заблокировали автомобильную дорогу в Бабаюртовском районе.

Напомним, что мобилизация в России началась 21 сентября, когда президент России Владимир Путин сообщил, что в стране объявляется частичная мобилизация вооруженных сил.

По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт. Перед направлением в часть призывники проходят дополнительную военную подготовку.

В рамках мобилизации в России собираются призвать в армию не менее миллиона человек. В Кремле это отрицают.