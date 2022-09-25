Керсти Кальюлайд в интервью украинскому журналисту: после встречи с Путным я вымыла руки
В начале интервью журналист Дмитрий Гордон поблагодарил народ Эстонии за поддержку Украины и спросил Кальюлайд, думала ли она, что в Украине начнется полномасштабная война.
"И да и нет. В каком-то смысле мы думали, поскольку ответ западного мира на российскую агрессию 2008 года в Грузии был очень слаб. Мы показали себе и Владимиру Владимировичу, что мы не ведем переговоры о международном мировом порядке. Если ты действуешь - мы не реагируем. Это началось в Грузии в 2008-м и продолжилось с Крымом в 2014 году. И даже если реакция [в 2014 году] была несколько сильнее, она была слишком слаба, чтобы преподать урок", – сказала Кальюлайд.
Поинтересовался Гордон и встречей Кальюлайд с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Очень часто мои западные коллеги перед встречей с Владимиром Путиным спрашивали меня: "Хочешь, я ему что-нибудь передам?". Именно в такой роли Путин видел страны Балтии. Не в роли стран, с которыми он или любая другая крупная держава ведет переговоры. Так что мотивация моей встречи с ним исходила из желания быть за столом переговоров, а не на столе в роли меню, и я добилась этого. Конечно, потом я вымыла руки, но мы достигли того, что я посадила Эстонию за стол переговоров. Он и сам принял то, что теперь страны Балтии не объекты, а субъекты", - сказала экс-президент.
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Речь зашла и о местном русскоязычном населении Эстонии. "Русскоговорящие Эстонии также любят личную свободу. Я имею в виду свободу передвижения, свободу предпринимательства, свободу не жить под стеклянным куполом, иметь возможность развивать свой бизнес, не иметь властной крыши. Это все можно отнять - они ценят это. Действительно, напротив Нарвы находится Ивангород - русская сторона. Простое сравнение уровня жизни с обеих сторон, даже если вы не мыслите идеологически, а только экономически, показывает всем, где люди действительно хотят жить.
Кроме того, несправедливо судить о мышлении людей по их родному языку. Я часто объясняю Западной Европе о русских эстонцах сегодня. Представьте, что ваша страна сходит с ума - нападает на соседей. Перестанете ли вы любить свою бабушку, которая все еще живет в той стране, или перестанете любить традиционную кухню вашей страны? Нет, вы будете грустить и печалиться, но все равно будете чувствовать культурную близость. Это больно и ужасно. Мы также должны признать, что для многих россиян больно видеть, что делает их страна", - объяснила Кальюлайд.
Она также подчеркнула, что верит в победу Украины. "У меня нет хрустального шара, но я убеждена, что эта война будет выиграна. Я горжусь быть членом Совета Ялтинской Европейской стратегии. Было крайне важно провести конференцию ЕС в Киеве в этом году. Сотни людей прибыли со всего свободного мира. Они видят как украинцы на самом деле верят в победу, видят их самоуверенность. Они говорят о будущем, они не говорят о том что происходит. Они обсуждают дальнейшие шаги. Люди, приехавшие в Киев, не видят отчаяния и слез нации. Они видят гордый народ, уверенный в своей победе", - заявила Кальюлайд.
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