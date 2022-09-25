Керсти Кальюлайд в интервью украинскому журналисту: после встречи с Путным я вымыла руки

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Речь зашла и о местном русскоязычном населении Эстонии. "Русскоговорящие Эстонии также любят личную свободу. Я имею в виду свободу передвижения, свободу предпринимательства, свободу не жить под стеклянным куполом, иметь возможность развивать свой бизнес, не иметь властной крыши. Это все можно отнять - они ценят это. Действительно, напротив Нарвы находится Ивангород - русская сторона. Простое сравнение уровня жизни с обеих сторон, даже если вы не мыслите идеологически, а только экономически, показывает всем, где люди действительно хотят жить.

Кроме того, несправедливо судить о мышлении людей по их родному языку. Я часто объясняю Западной Европе о русских эстонцах сегодня. Представьте, что ваша страна сходит с ума - нападает на соседей. Перестанете ли вы любить свою бабушку, которая все еще живет в той стране, или перестанете любить традиционную кухню вашей страны? Нет, вы будете грустить и печалиться, но все равно будете чувствовать культурную близость. Это больно и ужасно. Мы также должны признать, что для многих россиян больно видеть, что делает их страна", - объяснила Кальюлайд.

Она также подчеркнула, что верит в победу Украины. "У меня нет хрустального шара, но я убеждена, что эта война будет выиграна. Я горжусь быть членом Совета Ялтинской Европейской стратегии. Было крайне важно провести конференцию ЕС в Киеве в этом году. Сотни людей прибыли со всего свободного мира. Они видят как украинцы на самом деле верят в победу, видят их самоуверенность. Они говорят о будущем, они не говорят о том что происходит. Они обсуждают дальнейшие шаги. Люди, приехавшие в Киев, не видят отчаяния и слез нации. Они видят гордый народ, уверенный в своей победе", - заявила Кальюлайд.