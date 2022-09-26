Задача в Лиге наций выполнена. Что дальше ждёт сборную Латвии?

Казакевич на послематчевой пресс-конференции отметил, что хоть и не удалось показать желаемый результат в матче против Андорры, сборная Латвии заслуженно заняла первое место в группе.

"Сегодня я буду радоваться общему результату в шести матчах турнира. Я считаю, что мы заслуженно выиграли весь турнир и были лучшей командой. Да, сегодняшняя игра была не лучшей для нас, но ни мне, ни ребятам нечего стыдиться. Нужно сделать выводы на будущее и извлечь уроки из этой игры", - сказал тренер.

Лига наций: Андорра - Латвия Фото: Sanita Ieva Sparāne (Latvijas Futbola federācija)

После шести туров в Лиге наций сборные Латвии и Молдовы набрали одинаковое количество очков (13), но за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей подопечные Казакевича заняли первое место в группе и завоевали повышение в лигу "С". Но до следующего розыгрыша Лиги наций у сборной Латвии будет чем заняться.

Следующие матчи сборная Латвии проведёт в ноябре этого года, когда сыграет с Эстонией в полуфинале Кубка Балтии. Матч пройдёт 16 ноября на стадионе "Даугава" в Риге. Во втором полуфинале в тот же день сборная Литвы примет исландцев, которые впервые примут участие в турнире. Финал и матч за третье место состоятся 19 ноября.

Ну а перед этим сборную Латвии ожидает жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024, которая состоится 9 октября во Франкфурте. В ходе жеребьёвки 54 национальные сборные будут распределены по отборочным группам, в которых поведут борьбу за право присоединиться к Германии в финальном турнире.

С кем хотели бы сыграть наши футболисты?

"С любой сильной сборной хотелось бы сыграть. Какого-то фаворита на данный момент у меня нет. Хочется сыграть с какой-то топ-сборной и посмотреть на каком уровне мы на их фоне", - сказал Дубра.

Более конкретным был Янис Икауниекс, который пожелал, чтобы сборной Латвии в соперники по группе досталась Англия, Испания или Италия. А с кем бы вы хотели, чтобы Латвия встретилась в отборе на Евро-2024?

Лига наций: Андорра - Латвия Фото: Sanita Ieva Sparāne (Latvijas Futbola federācija)