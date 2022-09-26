Сборная Латвии по футболу в воскресенье сыграла на выезде вничью с Андоррой (1:1) в рамках группового турнира Лиги наций, но этого оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе итоговое первое место в группе и заработать повышение в лигу "С". Что ждёт команду дальше?
Задача в Лиге наций выполнена. Что дальше ждёт сборную Латвии?
Последний матч группового этапа получился не таким, каким его ожидали увидеть болельщики. Первый тайм против Андорры стал чуть ли не худшим в исполнении нашей команды на этом групповом этапе - много ошибок как в обороне, так и в атаке. Казалось, что игрокам не хватало сыгранности и присутствовала нервозность.
После матча в разговоре с RUS TVNET полузащитник Янис Икауниекс рассказал, что главный тренер сборной Дайнис Казакевич был очень недоволен первыми 45 минутами и старался настроить команду на второй тайм.
"В раздевалке была горечь по поводу сегодняшней игры, но мы выполнили задачу и вышли в лигу "С". Мне кажется, если задача, которая была поставлена перед турниром, выполнена, значит, всё в порядке", - сказал после матча Икауниекс.
Примерно такого же мнения и капитан сборной Каспар Дубра, который отметил, что команда не выполнила план на игру и лишь в конце первого тайма в игре начали появляться какие-то проблески.
"Чего переживать? Мы выполнили самую главную задачу, которая была поставлена. Эта игра забудется, а результат останется. Мы сами понимаем, что по качеству сегодня была очень плохая игра. Но бывают и такие игры. Это футбол. Нельзя выходить и думать, что ты кого-то обыграешь легко", - сказал Дубра в разговоре с RUS TVNET.
Казакевич на послематчевой пресс-конференции отметил, что хоть и не удалось показать желаемый результат в матче против Андорры, сборная Латвии заслуженно заняла первое место в группе.
"Сегодня я буду радоваться общему результату в шести матчах турнира. Я считаю, что мы заслуженно выиграли весь турнир и были лучшей командой. Да, сегодняшняя игра была не лучшей для нас, но ни мне, ни ребятам нечего стыдиться. Нужно сделать выводы на будущее и извлечь уроки из этой игры", - сказал тренер.
После шести туров в Лиге наций сборные Латвии и Молдовы набрали одинаковое количество очков (13), но за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей подопечные Казакевича заняли первое место в группе и завоевали повышение в лигу "С". Но до следующего розыгрыша Лиги наций у сборной Латвии будет чем заняться.
Следующие матчи сборная Латвии проведёт в ноябре этого года, когда сыграет с Эстонией в полуфинале Кубка Балтии. Матч пройдёт 16 ноября на стадионе "Даугава" в Риге. Во втором полуфинале в тот же день сборная Литвы примет исландцев, которые впервые примут участие в турнире. Финал и матч за третье место состоятся 19 ноября.
Ну а перед этим сборную Латвии ожидает жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024, которая состоится 9 октября во Франкфурте. В ходе жеребьёвки 54 национальные сборные будут распределены по отборочным группам, в которых поведут борьбу за право присоединиться к Германии в финальном турнире.
С кем хотели бы сыграть наши футболисты?
"С любой сильной сборной хотелось бы сыграть. Какого-то фаворита на данный момент у меня нет. Хочется сыграть с какой-то топ-сборной и посмотреть на каком уровне мы на их фоне", - сказал Дубра.
Более конкретным был Янис Икауниекс, который пожелал, чтобы сборной Латвии в соперники по группе досталась Англия, Испания или Италия. А с кем бы вы хотели, чтобы Латвия встретилась в отборе на Евро-2024?
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