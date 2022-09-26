В традиционном вечернем видеообращении в субботу президент Украины Владимир Зеленский на русском языке призвал россиян, попадающих на фронт, убегать из своих частей и сдаваться украинским военным.
Зеленский пообещал "цивилизованное обращение" россиянам, добровольно сдавшимся в плен
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал гуманное российским солдатам, которые решат добровольно сдаться в плен, что украинские военные будут обращаться с ними цивилизованно и в соответствии с международными конвенциями. Об этом Зеленский сказал в субботу в традиционном видеообращении, перейдя при этом на русский.
"Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом ещё отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия", - сказал президент Украины.
Зеленский также пообещал, что российские власти не узнают обстоятельств попадания в плен - то есть, сдался ли человек добровольно, и что ни один россиянин не будет выдан Москве против его воли.
Призыв Зеленского прозвучал в тот же день, когда Владимир Путин подписал указ об увеличении наказания за дезертирство и неподчинение приказам - теперь обвиняемым по ним грозит до 10 лет тюрьмы.
Между тем в России продолжаются акции протеста против объявленной Путиным мобилизации - сравнительно небольшие, если принимать во внимание масштабы самой мобилизации.
В воскресенье по социальным сетям широко расходятся видео- и фотокадры протестов в Дагестане, в селе Эндирей и в Махачкале.
По данным российской правозащитной организации ОВД-Инфо (объявлена в России "нежелательной"), за последние пять дней на протестах против мобилизации в разных городах России были задержаны 2220 человек.