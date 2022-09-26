Странная разметка на улице Чака, которое многие водители игнорируют

По идее, организаторы дорожного движения должны бы договориться с пользователями, однако островок на участке улицы Чака между улицами Таллинас и Пернавас создает, мягко говоря, запутанные ситуации.

Там нанесены несколько белых линий, которые внезапно "обрывают" полосу общественного транспорта. При этом там нет никаких обозначений и информации, пояснявшей бы водителям, что там задумано. Даже общественный транспорт просто едет через этот островок.

Возможно, авторы этого образования хотели сузить дорогу для переходов, пересекающих улицу. Однако там, где есть такие решения, обычно используются горячо обсуждаемые столбики, которые, кстати, находятся и на другой стороне того же самого пешеходного перехода.

Если бы таким образом были оборудованы все пешеходные переходы, город бы просто встал. Это не слишком умно, так как в городе нужно жить и передвигаться, причем всем, а не только отдельным видам транспорта.

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