США предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия в Украине

Президент России Владимир Путин, в среду, объявляя о мобилизации резервистов, выразил слабо скрытые угрозы использовать ядерное оружие.

В опубликованном в воскресенье интервью госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Штаты предупредили Россию, чтобы она воздержалась от использования ядерного оружия.

"Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия такого шага будут ужасающими. И мы очень четко дали это понять", - сказал Блинкен.

"У любого использования ядерного оружия, конечно, будут катастрофические последствия не только для государства, которое его использовало, но и для многих других" - напомнил он.

В свою очередь советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан в отдельном интервью в воскресенье признал, что США предупреждали Россию об очень серьезных "катастрофических последствиях" использования ядерного оружия.

В интервью передаче "Face the Nation" телеканала CBS Салливан подтвердил, что США и союзники будут реагировать на ядерное нападение очень решительно.