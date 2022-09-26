Вашингтон в частном порядке снова предупредил Россию о катастрофических последствиях, если против Украины будет использовано ядерное оружие, признали американские чиновники высшего ранга, сообщает AFP.
США предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия в Украине
Президент России Владимир Путин, в среду, объявляя о мобилизации резервистов, выразил слабо скрытые угрозы использовать ядерное оружие.
В опубликованном в воскресенье интервью госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Штаты предупредили Россию, чтобы она воздержалась от использования ядерного оружия.
"Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия такого шага будут ужасающими. И мы очень четко дали это понять", - сказал Блинкен.
"У любого использования ядерного оружия, конечно, будут катастрофические последствия не только для государства, которое его использовало, но и для многих других" - напомнил он.
В свою очередь советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан в отдельном интервью в воскресенье признал, что США предупреждали Россию об очень серьезных "катастрофических последствиях" использования ядерного оружия.
В интервью передаче "Face the Nation" телеканала CBS Салливан подтвердил, что США и союзники будут реагировать на ядерное нападение очень решительно.
"Мы четко и конкретно проинформировали, к чему это приведет", - сказал он.
Российская военная доктрина допускает использование ядерного оружия на поле боя, чтобы вынудить противника отступить.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу на пресс-конференции в Нью-Йорке, куда он прибыл на Генеральную ассамблею ООН, на просьбу прокомментировать высказывания Путина, указал, что доктрина Москвы - "открытый документ".
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Face the Nation" признал, что ядерные угрозы Путина "могут быть реальными", и что действия российской армии на украинских АЭС - это "первый шаг в их ядерном шантаже".
"Они хотят запугать весь мир", - отметил Зеленский.
"Не думаю, что он блефует. По-моему, мир его удерживает и ограничивает эти угрозы. Нам нужно увеличить давление на него, мы не можем позволять ему продолжать", - добавил украинский президент.
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