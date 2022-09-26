Начинается предварительное голосование на парламентских выборах

Сегодня голосование будет проходить с 17:00 до 20:00. Во вторник и среду предварительное голосование проводиться не будет. В четверг, 29 сентября, участки будут открыты для предварительного голосования с 9:00 до 12:00, а в пятницу, 30 сентября, с 10:00 до 16:00.

1 октября избирательные участки в Латвии и за рубежом будут открыты для голосования с 7:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать можно будет на любом участке.

В выборах участвуют 19 кандидатских списков, и на 100 мест в парламенте претендуют 1829 кандидатов.

На участках для предварительного голосования свой голос могут отдать избиратели, которые по различным причинам не смогут голосовать в день выборов. В каждом самоуправлении имеется как минимум один такой участок. Список избирательных участков можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии.

Избиратели, которые не смогут прийти на избирательные участки по состоянию здоровья и ухаживающие за ними лица могут подать заявление о голосовании по месту нахождения.