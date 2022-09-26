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Рижская дума может перенять деньги, пожертвованные на снос памятника в Пардаугаве

rus.tvnet.lv/LETA
Рижская дума может перенять деньги, пожертвованные на снос памятника в Пардаугаве
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Снос памятника в Пардаугаве
Снос памятника в Пардаугаве Фото: Jānis Škapars/TVNET

Комитет городского развития Рижской думы сегодня рассмотрит вопрос о принятии пожертвования в размере более 268 000 евро на снос памятника советским воинам в парке Победы, свидетельствует повестка дня заседания комитета.

К думе обратился фонд Ziedot.lv, который сообщил, что собрал 268 385,60 евро для сноса памятника. Сбор пожертвований был начат в мае.

Демонтаж памятника был завершен 25 августа, и в настоящее время в парке продолжается вывоз строительного мусора.

Ранее сообщалось, что собранные латвийцами пожертвования для сноса памятника могут быть использованы для благоустройства территории, где стоял монумент.

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