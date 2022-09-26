Фото ⟩ В Таллиннском порту полиция тщательно проверяла машины с российскими номерами

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев подтвердил, что государственная граница Эстонии усиленно охраняется с февраля, когда Россия напала на Украину. "Если рассматривать более длительный период, можно сказать, что количество въезжающих в Эстонию граждан РФ уменьшилось. Если в конце августа за неделю в Эстонию въехало 11 500 граждан Российской Федерации, то за эту неделю в Эстонию въехало почти на 4 тысячи меньше", – сказал Беличев, добавив, что около 80 процентов из них имеют вид на жительство в Эстонии.

Беличев сообщил, что с момента вступления в силу новых ограничений, то есть с понедельника до вечера субботы, въезд в страну был запрещен 160 гражданам РФ, в основном на Нарвских погранпереходах. "В целом, однако, информация о новых ограничениях дошла за границу. Ситуация как на пограничных пунктах, так и на границе сейчас стабильная".

Он подтвердил, что на данный момент заметного роста миграционного давления не наблюдается, но к такому развитию событий готовы.