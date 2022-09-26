Вредные привычки портят зубы

Однако все меняется, когда к газированной воде добавлены активные кислотные компоненты, такие как лимонная или фруктовые кислоты. Употребление таких напитков может серьезно повредить зубную эмаль, стать причиной износа и чувствительности зубов, а также способствовать возникновению кариеса. Несомненно, жажду следует утолять обычной негазированной питьевой водой, а не газированной водой с лимоном.

Зубы не любят перекусы

За 2–2,5 часа наш организм может нейтрализовать кислотную среду во рту, которая создается там после каждого приема пищи. Но если часто перекусывать, кислотная среда дольше держится во рту, и это портит зубы. Поэтому следует ограничить перекусы, чтобы между приемами пищи проходило минимум три часа.

Вредным для зубов также является одновременное употребление горячей и холодной пищи. Кофе с мороженым может показаться заманчивой идеей, но зубам она не понравится. Может даже треснуть зубная эмаль. Следует также помнить, что зубы предназначены для пережевывания пищи, а не для разгрызания орехов, открытия бутылок или очистки семечек от кожуры.

Продукты без сахара или с его низким содержанием – вот настоящие друзья зубов. Дружественной к ним является еда, стимулирующая слюноотделение, – она нейтрализует кислотность. Все, что не задерживается во рту надолго и не прилипает к зубам, не приносит им ощутимого вреда.