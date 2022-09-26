Кариньш о коалиции после выборов: сотрудничество с прокремлевскими силами невозможно

"Они выбрали кандидатом в премьер-министры Айвара Лембергса, который отличился тем, что назвал войска НАТО в Латвии оккупантами, который находится под санкциями нашего стратегического партнера США за коррупцию и был осужден за коррупцию судом. Я не могу припомнить ни одной европейской страны, где бы всерьез предлагалась такая кандидатура. Это такая наша особенность, когда у нас есть политическая сила, которая, кажется, даже гордится тем, что выдвинула подобного кандидата. Я не представляю, как мы можем сотрудничать с ними в таких обстоятельствах", - сказал лидер НЕ.