Остапенко поднялась на 17-ю строчку мирового рейтинга

По оценке сезона 2022 года Остапенко в одиночном разряде поднялась на 18-ю поpицию. На прошлой неделе Остапенко дошла до финала турнира серии WTA 250 в Сеуле, где уступила выступающей под нейтральным флагом спортсменке Екатерине Александровой (24-е место WTA).

Лидером рейтинга WTA по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши, которая одержала победу на Открытом чемпионате США, второе место занимает Унс Джабир из Туниса, а третье - испанка Паула Бадоса, которая на этой неделе обошла в рейтинге первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт.

Пятое место сохранила американка Джессика Пегула, а шестое - нейтральная спортсменка Арина Соболенко, которая подвинула на одну позицию Марию Саккари из Греции. Восьмую строчку рейтинга по-прежнему занимает Коко Гофф из США, девятую - румынка Симона Халеп, а десятую - француженка Каролин Гарсия.