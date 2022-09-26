Фото ⟩ Стрельба в школе Ижевска: погибли 15 человек, среди них - дети

"В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", - заявили в пресс-службе МВД.

Галерея: Стрельба в Ижевске

По информации российских СМИ, стрельба началась во время урока - в класс ворвался мужчина в черном костюме и открыл огонь.

Изначально поступила информация о погибшем охраннике и нескольких раненых учениках, однако затем количество пострадавших было уточнено - по информации Следственного комитета России, погибли 15 человек. Известно, что среди них два охранника, два учителя и одиннадцать детей. Еще 24 человека были ранены - 22 ребенка и двое взрослых.

Прибывший на место происшествия глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы погиб охранник, есть жертвы среди детей.

"В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые", - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале после того, как прибыл на место происшествия.

По его словам, в настоящее время в образовательном учреждении завершилась эвакуация.

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн сообщил в Telegram, что стрелок был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Позднее была установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это местный житель Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этой школы. В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение.