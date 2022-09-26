Видео ⟩ Американские баскетболистки установили невероятный рекорд Кубка мира

Американки в четвёртом матче группы А разгромили соперниц со счётом 145:69 (32:21, 36:19, 38:12, 39:17), одержав таким образом четвёртую победу в четырёх матчах.

Прошлый рекорд результативности Кубка мира принадлежал сборной Бразилии, которая в 1990 году обыграла малайзийских баскетболисток со счетом 143:50.

В этом матче восьми из 12 баскетболисток сборной США удалось набрать минимум десять очков, а самой результативной с 24-я очками стала Брайонна Джонс.

В другом матче группы А сборная Бельгии со счетом 85:55 (17:12, 20:10, 25:17, 23:16) обыграла Боснию и Герцеговину.

В свою очередь в группе В третью победу в четырёх играх завоевала сборная Франции, второй выигрыш на свой счёт записали и сербки.

Так, Сербия со счётом 81:68 (25:25, 18:14, 19:11, 19:18) обыграла Мали, а в Франция со счётом 67:53 (16:5, 13:21, 18:19, 19:9) - Японию.

Сборная-победитель Кубка мира станет известен 1 октября.

В прошлый раз на Кубке мира в 2018 году победу одержали американские баскетболистки, которые в целом выиграли десять из 18 турниров.