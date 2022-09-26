Мобилизационная паника: россияне массово снимают в банкоматах наличные

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Банка России, только 23 сентября в течение суток оборот денежных средств вырос на 132,1 миллиарда рублей (2,3 миллиарда евро). В последний раз такой спрос наблюдался 4 марта, когда жители России сняли и виде наличных 151,1 миллиарда рублей (2,7 миллиарда евро).

Рекорд был установлен 25 февраля, на второй день войны, когда жители России сняли со счетов в банках 1,4 триллиона рублей (24 миллиарда евро). Однако нынешняя ситуация значительно отличается от той, что была в первые дни войны.

Тогда люди снимали деньги, так как опасались последствий западных санкций (например, потери накоплений), однако сейчас наличные нужны, чтобы в случае удачи откупиться от мобилизации и выехать из России.

По словам аналитиков, общий спрос на наличные после мобилизации составляет около одного триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что из-за объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации местный финансовый рынок пережил мощное падение. Кроме того, проблемы для рынка создают проводимые Россией "референдумы" на оккупированных территориях в Украине.