После решений стран Балтии, Польши и Финляндии не впускать некоторых россиян с визами доступ российских граждан на территорию всего Европейского союза (ЕС) стал крайне ограниченным, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Глава МИД Литвы: теперь россиянам попасть в ЕС сложно
"С закрытием пяти границ или радикальным ограничением въезда через границы стран Балтии, Польши и Финляндии поток резко падает, потому что самолеты его взять на себя не могут. То же самое и с гражданами России, спасающимися от предполагаемой мобилизации", - сказал он журналистам в понедельник.
По словам министра, даже если у россиян останется возможность вылететь в Европу через промежуточную остановку в Стамбуле, возможность "приехать для них очень мала".
"Даже если они все летят в Стамбул и все пытаются лететь из Стамбула, это очень ограниченные ресурсы как авиакомпаний, так и аэропортов. В аэропорту уже есть ежедневный поток - туристы, обычный деловой транзит", - сказал Ландсбергис.
"Втиснуться тысячам людей в один и тот же аэропорт, в те же самолеты, которые доступны сегодня, просто невозможно", - добавил он.
Говоря о возможности ЕС усилить санкции против России, он сказал, что есть "подвижки обсуждения по восьмому пакету санкций", но в связи с изначальной позицией части государств не поддерживать ужесточение ограничений пока не ясно, будет ли достигнуто соглашение.
"Есть и определенные группы товаров, и физические лица, и компании, потенциально - банки. Я не хочу углубляться, создавать ожидания, потому что, как мы уже видели, к сожалению, государства, которые воспользовались правом вето, развеяли эти ожидания", - заявил глава литовской дипломатии.
Страны Балтии и Польша уже неделю ограничивают въезд россиян в свои страны на основе общего регионального консенсуса, о таком же решении объявила Финляндия в конце прошлой недели.
ЕС согласился отменить упрощенный визовый режим для россиян, но упомянутые государства призывают к еще более жестким ограничениям на выдачу виз.
Всего за неделю страны Балтии отказали во въезде 350 гражданам России.
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