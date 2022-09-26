Глава МИД Литвы: теперь россиянам попасть в ЕС сложно

"С закрытием пяти границ или радикальным ограничением въезда через границы стран Балтии, Польши и Финляндии поток резко падает, потому что самолеты его взять на себя не могут. То же самое и с гражданами России, спасающимися от предполагаемой мобилизации", - сказал он журналистам в понедельник.

По словам министра, даже если у россиян останется возможность вылететь в Европу через промежуточную остановку в Стамбуле, возможность "приехать для них очень мала".

"Даже если они все летят в Стамбул и все пытаются лететь из Стамбула, это очень ограниченные ресурсы как авиакомпаний, так и аэропортов. В аэропорту уже есть ежедневный поток - туристы, обычный деловой транзит", - сказал Ландсбергис.

"Втиснуться тысячам людей в один и тот же аэропорт, в те же самолеты, которые доступны сегодня, просто невозможно", - добавил он.