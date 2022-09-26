Спроси у журналистов TVNET ⟩ Что делать жителям Латвии в случае войны?

"Лучший способ противостоять оккупационным силам в случае угрозы или нападения - вступить в ряды Национальных вооруженных сил", - говорит Скраучс. Произвольно сформированные группы вооруженного сопротивления на поле боя, скорее всего, не знали бы ни планов противника, ни планов Национальных вооруженных сил и союзников по НАТО. Также формирования этого типа можно спутать с диверсантами противника или "зелеными человечками".

Действующие в Латвии законы допускают физическое сопротивление оккупационным силам государства-агрессора - в основном солдатами в форме. На оккупированных территориях такое сопротивление, скорее всего, будет считаться преступным (оккупационными властями), но законным - в смысле латвийских законов и правил. Что касается коллаборационизма, в случае чрезвычайного положения в соответствии с Законом о военных судах, решение об измене выносит военный трибунал. На 13-й и 14-й страницах буклета размещены изображения униформы Национальных вооруженных сил и Службы внутренних дел Латвии, сообщает представитель Минобороны.