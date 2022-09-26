В российских пропагандистских СМИ все звучит все больше угроз военного вторжения в страны Балтии. Читатель TVNET задался вопросом, как действовать народу Латвии в случае возможного российского вторжения. Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы поговорили с представителем Министерства обороны Роберта Скраучса.
Спроси у журналистов TVNET ⟩ Что делать жителям Латвии в случае войны?
Скраучс поясняет, что ответ на вопрос можно найти в буклете "Как действовать в случае кризиса", который разработали опытные специалисты Национальных вооруженных сил и службы внутренних дел. Буклет также содержит план действий, который граждане должны учитывать в случае войны.
Принцип 72 часов используется во всем мире, потому что в рюкзак невозможно положить всю необходимую пищу и воду, скажем, на неделю или более. Представитель Минобороны подчеркивает, что включенная в буклет информация о действиях в случае военной угрозы и предметах, которые помогли бы позаботиться о своем здоровье и жизни, применима и к более длительному периоду времени.
Инструкции, что делать жителям уже завоеванных территорий, можно найти на 15-й странице буклета. Согласно Концепции национальной обороны и Закону о национальной безопасности,
долг каждого гражданина защищать страну и активно или пассивно сопротивляться агрессору.
Это может выражаться в неповиновении приказам оккупационных сил, непосещении организованных ими собраний или митингов, а также в оказании физического сопротивления, воспрепятствования выполнению ими своих задач.
"Лучший способ противостоять оккупационным силам в случае угрозы или нападения - вступить в ряды Национальных вооруженных сил", - говорит Скраучс. Произвольно сформированные группы вооруженного сопротивления на поле боя, скорее всего, не знали бы ни планов противника, ни планов Национальных вооруженных сил и союзников по НАТО. Также формирования этого типа можно спутать с диверсантами противника или "зелеными человечками".
Действующие в Латвии законы допускают физическое сопротивление оккупационным силам государства-агрессора - в основном солдатами в форме. На оккупированных территориях такое сопротивление, скорее всего, будет считаться преступным (оккупационными властями), но законным - в смысле латвийских законов и правил. Что касается коллаборационизма, в случае чрезвычайного положения в соответствии с Законом о военных судах, решение об измене выносит военный трибунал. На 13-й и 14-й страницах буклета размещены изображения униформы Национальных вооруженных сил и Службы внутренних дел Латвии, сообщает представитель Минобороны.
Что делать и где прятаться в случае атаки боевой авиации или ракетной атаки, объясняется на 17-й странице буклета. На 10-й странице указаны напоминания о том, что положить в рюкзак с расчетом на ближайшие 72 часа. В комплект входят фильтры для воды или дезинфицирующие таблетки. Важно, чтобы в случае военного нападения органы внутренних дел координировали и осуществляли эвакуацию мирных жителей из угрожаемых районов. Поэтому люди должны выполнять указания ответственных служб, которые могут различаться в зависимости от тактики нападения страны-агрессора, а также планов Национальных вооруженных сил и стран-союзников, как отразить нападение.
"Не выполняя указаний ответственных служб, человек может оказаться в ситуации, когда возможности оказание поддержки может быть ограничено или даже невозможно", - сказал Скраучс.
Порядок действия в случае применения тактического или стратегического ядерного оружия изложено на 18-й странице буклета. Представитель Минобороны поясняет: хотя применение йодсодержащих таблеток может защитить от негативного воздействия радиации, их неразумное использование может иметь необратимые последствия для здоровья человека. Поэтому в буклете неоднократно подчеркивается необходимость выполнения указаний ответственных служб Латвии.
Минобороны предлагает всем гражданам ознакомиться с буклетом "Как действовать в случае кризиса", посвященном первым 72 часам после наступления чрезвычайной ситуации.