Российский преступник, приговоренный к 23 годам тюрьмы, и отправившийся воевать в Украине, был убит в бою, сообщает Insider со ссылкой на российское издание "Бизнес газета".
СМИ: в Украине погиб известный российский преступник. Его завербовали в тюрьму
Сообщается, что Игорь Куск был лидером банды в Татарстане и в 2015 году был признан виновным в различных преступлениях, включая убийство, и был заключен в колонию строгого режима.
Куск направил из тюрьмы письмо лидеру Чечни Рамзану Кадырову с просьбой присоединиться к борьбе в Украине, сообщила изданию его вдова Ирина. Представитель ЧВК "Вагнер" забрал Куска из тюрьмы. Вдова Ирина рассказала, что 25 июля его отправили на передовую.
Он погиб 6 сентября в ходе боев в Бахмутском районе Донбасса, говорится в сообщении. Ирина рассказала, что ее мужу было 55 лет, его здоровье было "не фонтан", но он "никого не боялся". Сообщается, что Куск ранее участвовал в войне в Афганистане.
Многочисленные фотографии похорон Куска в деревне под Казанью показывают, что на них присутствовали сотни провожающих, в том числе местные чиновники. Бывший уголовник похоронен на "аллее славы" городского кладбища вместе с другими солдатами, погибшими в Украине, сообщает "Бизнес газета".
Недавно в сети появилось видео, на котором видно, как Евгений Пригожин, лидер ЧВК "Вагнер" и близкий соратник Путина, вербует людей для войны в Украине в одной из российских тюрем.
Пригожин пообещал им свободу, если они отслужат шесть месяцев, но предупредил, что в случае дезертирства заключенных убьют. Видео подтвердило предыдущие сообщения иностранных СМИ о вербовке заключенных в российских тюрьмах. Произошедшее с Куском показывает, что группа "Вагнера" вербовала заключенных из тюрем еще в июле.
Группу "Вагнера" называют наемнической организацией, частным военным объединением и частной армией Путина. У нее тесные связи с Кремлем, а ее солдаты причастны к резне в Буче и обвиняются в военных преступлениях в Африке.
С 2014 года эта группировка также связана с российскими сепаратистами в пророссийском Донбассе.
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