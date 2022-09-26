Главное за 26 сентября ⟩ HIMARS в Латвии, новая услуга Bolt и "энергоподдержка" для латвийцев

За рубежом:

В городе Усть-Илимск Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате. По сообщениям СМИ и ряда Telegram-каналов, в результате был ранен военный комиссар или начальник призывной комиссии Александр Елисеев.

Утром в понедельник, 26 сентября, в школе №88 Ижевска произошла стрельба. Ее устроил неизвестный мужчина, который затем покончил с собой. Собрали главное об этой новости.

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