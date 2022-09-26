HIMARS в Латвии, стрельба в российском военкомате - тема войны, кажется, заполонила все информационное пространство. Однако RUS TVNET собрал для вас и другие важные новости уходящего понедельника, 26 сентября.
Главное за 26 сентября ⟩ HIMARS в Латвии, новая услуга Bolt и "энергоподдержка" для латвийцев
Новости Латвии:
В понедельник, 26 сентября, в рамках осеннего этапа цикла военной подготовки Namejs 2022 с американским военным самолетом C-130 в Латвию прибыла высокомобильная ракетно-артиллерийская система вооруженных сил США HIMARS.
Расследование того, почему 17 августа возник пик цен на электричество, продолжится еще несколько недель, рассказал передаче De facto Латвийского телевидения исполнительный директор Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Янис Микельсонс.
С понедельника, 26 сентября, по среду, 28 сентября, по всей Риге планируется профилактическая дезинфекция, или хлорирование водопровода. Рассказываем, что нужно знать!
С октября тариф на тепловую энергию AS Rīgas siltums увеличится в два раза - с 85,45 евро до 170,59 евро за мегаватт-час, свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг, опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
В связи с энергокризисом правящая коалиция поддержала оказание дополнительной поддержки населению и предприятиям в размере 425 млн евро.
Компания Bolt начала предлагать в Риге и Юрмале новую услугу - аренду автомобилей, которая будет доступна круглосуточно.
Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с нападением с ножом на педагога в Лиепае, сообщили RUS TVNET в Госполиции.
За рубежом:
В городе Усть-Илимск Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате. По сообщениям СМИ и ряда Telegram-каналов, в результате был ранен военный комиссар или начальник призывной комиссии Александр Елисеев.
Утром в понедельник, 26 сентября, в школе №88 Ижевска произошла стрельба. Ее устроил неизвестный мужчина, который затем покончил с собой. Собрали главное об этой новости.
Интересное чтиво:
Первым гостем новой рубрики TVNET "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" стала Анна Минайленко - латвийский блогер (ранее в интервью RUS TVNET Анна призналась, что слово "тиктокер" она не любит), имя в TikTok - Anny Minai, или Анька-пулеметчица. Несколько лет назад она открыла для себя новую профессию, уволилась и стала зарабатывать съемкой забавных роликов.
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