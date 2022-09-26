Пн, 26.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Балтийском море в районе "Северного потока - 2" произошла опасная утечка газа

rus.tvnet.lv
В Балтийском море в районе "Северного потока - 2" произошла опасная утечка газа
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
"Северный поток". Иллюстративное фото
"Северный поток". Иллюстративное фото Фото: FILIP SINGER

Датское агентство морского транспорта сообщило в понедельник, 26 сентября, об опасной утечке газа в Балтийском море вблизи неработающего газопровода "Северный поток - 2", где было обнаружено необъяснимое падение давления.

Утечка, произошедшая недалеко от датского острова Борнхольм, опасна для морского судоходства, и в пределах пяти морских миль от места утечки запрещена навигация, говорится в заявлении агентства.

Власти Германии сообщили о необъяснимом падении давления в трубопроводе, а оператор "Северного потока - 2" заявил, что давление упало ночью на понедельник и могло быть вызвано утечкой.

"Возможно, произошла утечка. Трубопровод никогда не использовался, только подготовлен к технической эксплуатации и поэтому заполнен газом", - сказал пресс-секретарь "Северного потока - 2".

Трубопровод, проложенный по дну Балтийского моря, должен был позволить Германии удвоить поставки природного газа из России, но Берлин приостановил проект "Северный поток - 2" незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх