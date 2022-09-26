В Балтийском море в районе "Северного потока - 2" произошла опасная утечка газа

Утечка, произошедшая недалеко от датского острова Борнхольм, опасна для морского судоходства, и в пределах пяти морских миль от места утечки запрещена навигация, говорится в заявлении агентства.

Власти Германии сообщили о необъяснимом падении давления в трубопроводе, а оператор "Северного потока - 2" заявил, что давление упало ночью на понедельник и могло быть вызвано утечкой.

"Возможно, произошла утечка. Трубопровод никогда не использовался, только подготовлен к технической эксплуатации и поэтому заполнен газом", - сказал пресс-секретарь "Северного потока - 2".

Трубопровод, проложенный по дну Балтийского моря, должен был позволить Германии удвоить поставки природного газа из России, но Берлин приостановил проект "Северный поток - 2" незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.