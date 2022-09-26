Вторник будет теплее: прогноз синоптиков

Предстоящей ночью во многих областях в Курземе пройдут дожди, а в восточной части страны местами образуется туман. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +5...+10 градусов, в некоторых районах на востоке страны столбики термометров опустятся до +2 градусов.

Днем существенных осадков не ожидается, во многих местах будет светить солнце. Ветер - юго-восточный от слабого до умеренного.

В Риге во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +8 градусов на рассвете и достигнет +17 градусов днем.