Пн, 26.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Вторник будет теплее: прогноз синоптиков

rus.tvnet.lv/LETA
Вторник будет теплее: прогноз синоптиков
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Осень. Иллюстративное фото
Осень. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Днем во вторник, 27 сентября, температура воздуха в Латвии достигнет +13...+18 градусов, прогнозируют синоптики.

Предстоящей ночью во многих областях в Курземе пройдут дожди, а в восточной части страны местами образуется туман. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +5...+10 градусов, в некоторых районах на востоке страны столбики термометров опустятся до +2 градусов.

Днем существенных осадков не ожидается, во многих местах будет светить солнце. Ветер - юго-восточный от слабого до умеренного.

В Риге во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +8 градусов на рассвете и достигнет +17 градусов днем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх