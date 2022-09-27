"Нахера нам Херсон, умирать за него не собираюсь": протесты, поджоги военкоматов и хаос с призывом. Как идет мобилизация в России

Илья служил в танковых войсках. Его друг, который дал ему пожить на своей даче, контракт как раз заключил - и поехал в Украину сразу после объявления войны. Вернулся через два месяца с ранением и уволился в запас.

Подбитый российский танк. 25 сентября Фото: Getty Images

"Он сам хохол, фамилия на -ко, - рассказывает Илья. - Ну, говорил, что ему *** [все равно], против кого воевать, но там все так *** [плохо] организовано, что он никому не посоветует. Деньги по ранению он пока не получил". На вопрос, как он сам относится к происходящему в Украине, Илья говорит, что ему абсолютно все равно. "Это другая страна, нахера нам Херсон, я не знаю, умирать за него не собираюсь".

Про войну он читает "в пабликах и "Телеграме", упоминает блог Анатолия Шария, украинского политика, часто обвиняемого в пророссийских симпатиях (сейчас он находится в Испании, и Украина требует его экстрадиции). Из российских источников Илья читает "паблик Навального", говорит, что расследования интересные, но ничего не изменят. Ни на один протестный митинг он не ходил, и желания такого никогда не возникало - об участвующих в протестах он говорит с заметной брезгливостью: "Им делать нечего".