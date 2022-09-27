Сегодня с 9:30 до 11:00 у здания Кабинета министров пройдет пикет с требованием о немедленном введении чрезвычайного положения на латвийско-российской границе, сообщил начальник отдела внешней коммуникации управления коммуникации Рижской думы Угис Видаускис.
Пройдет пикет за немедленное введение чрезвычайного положения на границе Латвии и РФ
Пройдет пикет за немедленное введение чрезвычайного положения на границе Латвии и РФ
Пикет организует непредставленная в парламенте партия "Национальный союз "Справедливость"", его участники потребуют не впускать в Латвию ни одного гражданина России или Беларуси и вытеснить всех нелегальных мигрантов, а также полностью прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси.
Планируется, что в пикете примут участие 20 человек.
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