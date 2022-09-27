Рижская дума поддержала демонтаж перил с серпом и молотом на набережной Даугавы

Согласно информации, предоставленной Рижским агентством памятников, изображение серпа и молота обнаружено в 46 местах на перилах променада на улице Мукусалас, на участке от железнодорожного моста до дамбы АБ. Члены комитета выразили озабоченность по поводу аспектов безопасности и эстетики и пришли к выводу, что их еще предстоит решить.

Элементы с изображением серпа и молота будут также демонтированы с фасадов здания на улице Калнциема, 57, и на улице Бривибас гатве, 318.

Комитет также утвердил демонтаж мемориальной доски советскому разведчику Мартиньшу Поге, размещенной на доме по адресу ул. Яня Асара, 15.

Рижскому агентству памятников в сотрудничестве с Национальным управлением культурного наследия предстоит найти юридическое решение вопроса об удалении символов советского режима со зданий, которые являются памятниками культуры, охраняемыми государством.

Это здание Латвийской академии наук по адресу Академияс лаукумс, 1, на фасаде которого изображены серп и молот, а также элементы оформления фасада и настенные росписи в здании аэропорта на территории аэродрома "Спилве".

Наиболее широкие дебаты развернулись по поводу настенных росписей в помещениях аэропорта "Спилве": следует ли считать их прославляющими советскую оккупацию и, следовательно, закрасить, или оставить в качестве художественного наследия. В итоге члены комитета решили проконсультироваться с Национальным управлением культурного наследия по этому вопросу.

Как сообщалось, летом Сейм принял закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы до 15 ноября.