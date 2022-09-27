За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1232 новых случая Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 1232 новых случая Covid-19, скончались 3 человека
Выявлено 1232 новых случая Covid-19, скончались 3 человека
Умершие входили в возрастную категорию от 80 до 89 лет.
Двое из них не были полностью вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 908 случаев на 100 тысяч населения.
Был проведен 5241 лабораторный тест на Covid-19, 23,5% из них оказался положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 925 883 человек, умерли 5984 человека.
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