СМИ: Силовики изнасиловали задержанного в Москве активиста

"Очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантель", - рассказал собеседник издания. После этого активиста, который во время "Маяковских чтений" на Триумфальной площади читал стихи про Донбасс, заставили извиниться на камеру. Видео с извинениями затем появилось в близком к силовикам Telegram-канале "112".

Там же были опубликованы кадры задержания Камардина и еще двоих активистов Александры Поповой и Александра Менюкова в их квартире. На видео спецназ врывается в квартиру и кладет их лицом в пол. На видео с извинениями на лице Камардина видны ссадины. "Каюсь перед русским многонациональным народом за сказанное мной вчера", - говорит он.

Задержанной девушке силовики угрожали групповым изнасилованием

Троих молодых доставили в отдел СК по Тверскому району. По данным источника издания "Медиазона", пытки происходили, пока к троим задержанным ехал адвокат. Камардин позже сам рассказал ему об избиениях и изнасиловании.