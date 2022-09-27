"Загнанная крыса опасна". Ринкевич - о дальнейших действиях России

Политик подчеркнул, что чем больше мы слышим риторики, например, о применении ядерного оружия, тем больше она накаляет эмоции. Ринкевич считает, что такая риторика в первую очередь направлена на то, чтобы запугать украинцев и всех нас тем, чтобы никто другой не посягал на Украину, потому что Россия вот-вот захватит ее часть и объявит своей, не исключая применения ядерного оружия.

"Хотя я сказал бы, что сейчас это часть более широкой информационной войны, полностью нельзя исключать ни один сценарий", - считает министр.

Было несколько встреч и дискуссий о том, что делать при разных сценариях. Удар по территории НАТО означал бы и прямой ядерный ответный удар по России. "Думаю, это понимает даже самый сумасшедший пропагандист в России", - считает Ринкевич. Удар по территории Украины будет означать эскалацию, где возможны все сценарии, и об этом недвусмысленно сказано Москве.